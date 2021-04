Tromba d’aria sul mare | vento forte e neve nel riminese

Leggi su dire

(Di mercoledì 7 aprile 2021) RIMINI – Imperversa il maltempo sulle coste e sull’entroterra di Rimini con forti venti, temperature prossime allo zero e neve. Sono diverse le segnalazioni sui social di una tromba d’aria a largo del mare avvistata a Rimini, Riccione, Cattolica e a Bellaria-Igea Marina. A Santarcangelo di Romagna è tornata la neve, così come a Pennabilli in Val Marecchia. Molte foto postate dagli utenti riprendono sul riminese la formazione di un’estesa cosiddetta shelf cloud, la nube a mensola.