Torino Beni comuni urbani | albo dei garanti e consulta permanente

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La giunta Appendino, su proposta dell’assessore Giusta, ha istituito l’delle/deicomposto da esperte/i in discipline giuridiche, economiche,stiche, ecologiche e sociali e dalle/dagli abitanti con comprovata sensibilità sul tema dei. L’è previsto all’interno del Regolamento per il governo deidella Città di, entrato in vigore dal 16 gennaio 2020, frutto di un lungo e importante lavoro di concerto tra gli esperti e le esperte dell’Università diche hanno accompagnato il progetto di Co-city, gli uffici deidella Città e il Consiglio Comunale, che ha permesso alla Città di dotarsi di uno dei ...

LegacoopPiemont : Su @rep_torino l’intervento di Legacoop Piemonte per chiedere che cooperative e imprese sociali vengano incluse tra… - lo_spiffero : Il teorico dei beni comuni si candida a sindaco di #Torino e strizza l'occhio ai no vax #Torino2021 - CeciliaGasbarro : RT @gdt62: Il “vaccino cultura”: il progetto della @CSP_live - gdt62 : Il “vaccino cultura”: il progetto della @CSP_live -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Beni

... per il cambio dello stesso strumento salvavita con uno più recente; o per l'acquisto die ... i risultati sono diventati un modello nazionale seguito a, Lodi, Legnano, Lucca, Sanremo e ......19.000 pasti - alla diocesi della Valle d'Aosta e alle diocesi piemontesi nelle province di, ... molte delle quali non più in grado di acquistareper sopravvivere. I dati drammatici che ...Dopo la conquista del secondo Scudetto consecutivo, gli Stellati sono attesi ad un’altra prova contro un avversario che si è sempre qualificato per le semifinali del torneo transnazionale tra Italia, ...Una grande brigata di cucina con decine di cuochi torinesi si metterà ai fornelli l'11 aprile per offrire un pranzo domenicale di gioia e speranza a 1000 persone indigenti. Saranno coinvolti 28 ristor ...