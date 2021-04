Tommaso Zorzi innamorato pazzo dei signori Costanzo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tommaso Zorzi: «Ho vinto un reality. Ma voglio fare gavetta con Il punto Z» Il Giornale, pagina 25, di Lorenzo Sebastiani. Alimenta salotti televisivi e social, osannato e criticato, sempre nel mirino. Tommaso Zorzi, influencer e vincitore dell’ultimo Gf Vip, è uno dei nuovi volti su cui Mediaset sta puntando. La prima dimostrazione è Il Punto Z, uno show tutto suo in streaming che condurrà ogni mercoledì da questa sera su Mediaset Play alle 20.45, «un talk che mi sono cucito addosso e che strizza l’occhio al game e al varietà». Primo ospite in collegamento Maurizio Costanzo, «la pacca sulla spalla di Costanzo al mio debutto sarà per me un battesimo del fuoco». Ospite in studio, Giulia Salemi. Da domani giovedì 8 aprile debutta anche in una striscia quotidiana di commento del daytime ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 7 aprile 2021): «Ho vinto un reality. Ma voglio fare gavetta con Il punto Z» Il Giornale, pagina 25, di Lorenzo Sebastiani. Alimenta salotti televisivi e social, osannato e criticato, sempre nel mirino., influencer e vincitore dell’ultimo Gf Vip, è uno dei nuovi volti su cui Mediaset sta puntando. La prima dimostrazione è Il Punto Z, uno show tutto suo in streaming che condurrà ogni mercoledì da questa sera su Mediaset Play alle 20.45, «un talk che mi sono cucito addosso e che strizza l’occhio al game e al varietà». Primo ospite in collegamento Maurizio, «la pacca sulla spalla dial mio debutto sarà per me un battesimo del fuoco». Ospite in studio, Giulia Salemi. Da domani giovedì 8 aprile debutta anche in una striscia quotidiana di commento del daytime ...

