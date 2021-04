Toh, che sorpresa. Kerry e Lavrov si incontrano “per caso” in India. E parlano di… (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lo zar del clima statunitense John Kerry e il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov si sono incontrati brevemente a Nuova Delhi, stando all’Hindustan Times. Secondo l’ambasciata statunitense locale, che ha confermato l’accaduto, i due si sono incrociati per combinazione nella lobby dell’albergo dove alloggiavano e hanno parlato del clima “per qualche minuto”. Dal lato russo, le fonti di HT hanno fatto sapere che l’incontro è durato quasi 15 minuti. I due si trovavano nella capitale Indiana per incontri bilaterali diversi; il primo stava tenendo delle conferenze per parlare della mitigazione dell’utilizzo di combustibili fossili in India, il secondo ha incontrato la sua controparte Indiana per preparare un summit annuale. Incontratisi in un momento di altissima tensione tra Washington e Mosca – tra ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lo zar del clima statunitense Johne il ministro degli esteri russo Sergeysi sono incontrati brevemente a Nuova Delhi, stando all’Hindustan Times. Secondo l’ambasciata statunitense locale, che ha confermato l’accaduto, i due si sono incrociati per combinazione nella lobby dell’albergo dove alloggiavano e hanno parlato del clima “per qualche minuto”. Dal lato russo, le fonti di HT hanno fatto sapere che l’incontro è durato quasi 15 minuti. I due si trovavano nella capitalena per incontri bilaterali diversi; il primo stava tenendo delle conferenze per parlare della mitigazione dell’utilizzo di combustibili fossili in, il secondo ha incontrato la sua contropartena per preparare un summit annuale. Incontratisi in un momento di altissima tensione tra Washington e Mosca – tra ...

Advertising

_DoIEvenExist : 'toh senti, prendimi la mano e senti ciò che sto percependo. Non so dirtelo a parole ma voglio che tu capisca ciò c… - meandmyself375 : @Enricoluigi3 @memi_toh Ah ?????? No, è un codice (l'equivalente di un qr code) che porta a una determinata canzone su Spotify ?? - meandmyself375 : @Enricoluigi3 @memi_toh In che senso? ?? - Ste_Bo77 : #RubyTer Toh #Berlusconi è ricoverato in prossimità della sentenza... A parte che la sentenza si può fare ugualment… - solista_il : @TuzioristaGreen @AMorelliMilano Toh!! Ogni tanto ricompaiono anche quei coglioni dei 5?????????? per dire la loro. Giu… -