Terremoto alla Pisana. Il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Buschini si dimette dopo la Concorsopoli e l’assunzione di dirigenti e militanti Pd (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Ho sempre lavorato nel pieno rispetto della legge, delle istituzioni e nella massima trasparenza. Negli ultimi giorni il Consiglio e la mia persona sono state vittime di attacchi e specuLazioni politiche”. Così Mauro Buschini, presidente del Consiglio Regionale del Lazio, annuncia le sue dimissioni, facendo riferimento alla vicenda di assunzioni alla Regione Lazio. Mauro Buschini: le dimissioni del presidente del Consiglio Regionale del Lazio Nei giorni scorsi la tranquillità della Pisana è stata scossa dalla vicenda “Concorsopoli” sollevata dal Fatto Quotidiano, che aveva espresso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Ho sempre lavorato nel pieno rispetto della legge, delle istituzioni e nella massima trasparenza. Negli ultimi giorni ile la mia persona sono state vittime di attacchi e specuni politiche”. Così Maurodeldel, annuncia le sue dimissioni, facendo riferimentovicenda di assunzioniRegione. Mauro: le dimissioni deldeldelNei giorni scorsi la tranquillità dellaè stata scossa dvicenda “” sollevata dal Fatto Quotidiano, che aveva espresso ...

DPCgov : #6aprile 2009, #terremoto #Abruzzo. Il sisma rase al suolo case, monumenti, edifici pubblici. Tragico il bilancio d… - emergenzavvf : #6aprile2009, 12 anni fa il terremoto de L'Aquila. In poche ore furono 2.700 i #vigilidelfuoco in soccorso alla pop… - Federugby : #6aprile 2009 Terremoto de L'Aquila Il nostro pensiero va a tutte le vittime e alla famiglia di Lorenzo 'Ciccio'… - CaballoTroyaEd : RT @EllaSherLitAg: “Si vive meglio nell’epicentro del terremoto altrui che in mezzo alla propria scossa.' “Transito”, by Aixa de la Cruz,… - MarioSi36875732 : -