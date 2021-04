Tennis | rinviato di una settimana il Roland Garros 2021 | inizierà il 30 maggio

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilè slittato di una. Dopo quanto si vociferava negli ultimi tempi, è finalmente arrivata l’ufficialità. Attraverso un comunicato, è stato infatti reso noto che l’Open di Francia si disputerà dal 30al 13 giugno e non dal 23al 6 giugno, come inizialmente previsto. Una notizia che andrà a condizionare l’intero calendario stagionale in quanto, di conseguenza, anche i tornei seguenti saranno costretti a cambiare la loro data, a partire dagli eventi in programma sull’erba. Il motivo alla base di questo slittamento riguarda le numerose positività al Covid-19 nel paese transalpino, che hanno comportato un nuovo lockdown nazionale. SportFace.