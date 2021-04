Tennis: possibile spostamento per l’inizio del Roland Garros 2021 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lunedì 17 maggio è in programma l’inizio del Roland Garros 2021, ma la partenza del secondo Slam dell’anno potrebbe subire uno slittamento di qualche giorno. La situazione sanitaria in Francia non è delle migliori ed il paese sta in queste settimane affrontando un nuovo lockdown. Ad ora è da escludere il rischio di una cancellazione o di uno spostamento più avanti nel calendario come nella scorsa stagione, quando si giocò ad ottobre. Il ministro dello sport francese Roxana Maracineanu si è espressa così: “Stiamo discutendo con gli organizzatori del Roland Garros, per vedere se è necessario posticipare l’inizio di qualche giorno, in modo che coincida con la possibile data di ripresa di tutte le manifestazioni sportive e dei grandi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lunedì 17 maggio è in programmadel, ma la partenza del secondo Slam dell’anno potrebbe subire uno slittamento di qualche giorno. La situazione sanitaria in Francia non è delle migliori ed il paese sta in queste settimane affrontando un nuovo lockdown. Ad ora è da escludere il rischio di una cancellazione o di unopiù avanti nel calendario come nella scorsa stagione, quando si giocò ad ottobre. Il ministro dello sport francese Roxana Maracineanu si è espressa così: “Stiamo discutendo con gli organizzatori del, per vedere se è necessario posticiparedi qualche giorno, in modo che coincida con ladata di ripresa di tutte le manifestazioni sportive e dei grandi ...

