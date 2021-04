Tennis, Lorenzo Musetti: “Voglio vincere il torneo a Cagliari, il gruppo italiano è forte perché siamo tutti amici” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lorenzo Musetti è pronto per una nuova sfida. Il Tennista nativo di Carrara, dopo aver scalato la classifica e raggiunto la top-90 del ranking ATP, giocherà in Sardegna a Cagliari con l’obiettivo di andare il più avanti possibile. Non è un mistero che la terra rossa sia per il classe 2002 del Bel Paese la superficie preferita e la fiducia acquisita nei match precedenti lo aiuterà: “Questi 21 giorni sono stati bellissimi e devo dire che soprattutto le sconfitte mi hanno fatto capire molte cose. L’emozione provata quando ho perso mi ha dato ulteriori energie per allenarmi con maggior forza. Indubbiamente, quanto fatto è stato utilissimo in termini di esperienza“, ha raccontato Musetti in un’intervista concessa a SuperTennis. La cavalcata di Acapulco (Messico), dove ha raggiunto la prima ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021)è pronto per una nuova sfida. Ilta nativo di Carrara, dopo aver scalato la classifica e raggiunto la top-90 del ranking ATP, giocherà in Sardegna acon l’obiettivo di andare il più avanti possibile. Non è un mistero che la terra rossa sia per il classe 2002 del Bel Paese la superficie preferita e la fiducia acquisita nei match precedenti lo aiuterà: “Questi 21 giorni sono stati bellissimi e devo dire che soprattutto le sconfitte mi hanno fatto capire molte cose. L’emozione provata quando ho perso mi ha dato ulteriori energie per allenarmi con maggior forza. Indubbiamente, quanto fatto è stato utilissimo in termini di esperienza“, ha raccontatoin un’intervista concessa a Super. La cavalcata di Acapulco (Messico), dove ha raggiunto la prima ...

Advertising

SuperTennisTv : Un solo hot shot di giornata non basta quando c'è Lorenzo Musetti in campo! ?? #tennis #SardegnaOpen… - federtennis : ??? @frapaoletti ha ripercorso con Lorenzo #Musetti i bellissimi 21 giorni tra Acapulco e Miami che l'hanno portato… - paoloangeloRF : RT @lorenzofares: Partenza DEVASTANTE di Lorenzo #Musetti ???? all' #ATP di #Cagliari Dennis Novak ???? cede 60 61 in 53 min, tra rovesci su… - RiccaR81 : RT @SuperTennisTv: Un solo hot shot di giornata non basta quando c'è Lorenzo Musetti in campo! ?? #tennis #SardegnaOpen @SardegnaTurismo… - apicella57 : RT @SuperTennisTv: Un solo hot shot di giornata non basta quando c'è Lorenzo Musetti in campo! ?? #tennis #SardegnaOpen @SardegnaTurismo… -