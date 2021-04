Telefona alla fidanzata annunciado il suicidio, poi si getta dagli scogli: morto 34enne (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un uomo si è tolto tutti i vestiti dopo aver detto via telefono alla compagna che si sarebbe ucciso. Dopodichè si è gettato nel mare mosso da una scogliera, perdendo la vita Prima ha Telefonato alla ragazza preannunciandole l’estremo gesto, poi si è suicidato gettandosi in mare dagli scogli. Il dramma è avvenuto a Nettuno L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un uomo si è tolto tutti i vestiti dopo aver detto via telefonocompagna che si sarebbe ucciso. Dopodichè si èto nel mare mosso da unaera, perdendo la vita Prima hatoragazza preannunciandole l’estremo gesto, poi si è suicidatondosi in mare. Il dramma è avvenuto a Nettuno L'articolo NewNotizie.it.

