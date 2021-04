Tasse, il Fmi vuole imporci la “patrimoniale”. Ecco chi rischia il salasso che tanto piace alla sinistra (Di mercoledì 7 aprile 2021) Gira e rigira, sempre sulla patrimoniale si va a finire. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) torna infatti ad adombrarla in un report sulla crisi globale innescata dalla pandemia. All’Italia, come al solito, spetta il ruolo di vigilato speciale per il suo altissimo debito pubblico. Una vera montagna, si potrebbe dire alla luce delle conseguenze economico-finanziarie imposte dal Covid. La ricetta del Fmi è quella solita: tassare i redditi più alti ed i grandi patrimoni per promuovere la ripartenza del Paese. Un piano che il Fondo intende suggerire al nostro governo. Nel 2021 debito pubblico al 157,1% L’ipotesi di una patrimoniale è sempre legata al nostro debito sovrano. All’interno del Fiscal monitor, infatti il Fmi prevede la persistenza di un pesantissimo debito per l’Italia, almeno fino al 2026. Per l’anno in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Gira e rigira, sempre sullasi va a finire. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) torna infatti ad adombrarla in un report sulla crisi globale innescata dpandemia. All’Italia, come al solito, spetta il ruolo di vigilato speciale per il suo altissimo debito pubblico. Una vera montagna, si potrebbe direluce delle conseguenze economico-finanziarie imposte dal Covid. La ricetta del Fmi è quella solita: tassare i redditi più alti ed i grandi patrimoni per promuovere la ripartenza del Paese. Un piano che il Fondo intende suggerire al nostro governo. Nel 2021 debito pubblico al 157,1% L’ipotesi di unaè sempre legata al nostro debito sovrano. All’interno del Fiscal monitor, infatti il Fmi prevede la persistenza di un pesantissimo debito per l’Italia, almeno fino al 2026. Per l’anno in ...

