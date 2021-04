Taron e la pentola magica | Gli imperdibili dell’animazione

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il genere fantasy e le leggende folkloristiche da sempre scatenano l’immaginazione dei lettori, ma anche la Disney che, nel 1985, porta nelle salee lafacendo però una mezza scivolata. Come mai? Scopriamolo assieme TITOLO ORIGINALE: The Black Cauldron. GENERE: Fantasy. NAZIONE: Stati Uniti d’America. REGIA: Ted Berman e Richard Rich. DURATA: 80 minuti. DISTRIBUTORE IN ITALIANO: UIP. USCITA: 1985. Siamo nel 1985 ed il genere fantasy spopola in ogni tipo di media possibile. Se da una parte ci sono capisaldi imprescindibili, come Il Signore degli Anelli di Tolkien, dall’altra nascono nuovi miti e leggende pronti a far sognare gli appassionati. Gli echi di Tolkien sono ancora vivi nelle note degli “sfortunati” Cirith Ungol e nei tanti gruppi rock ed epic metal, le saghe eterne di Elric di Melniboné e Shannara sono ...