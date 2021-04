Taekwondo, Europei 2021: Vito Dell’Aquila già qualificato alle Olimpiadi. Sarà un test fondamentale verso Tokyo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tornare a combattere con un vantaggio, ma non per questo sedendosi sugli allori. Gli Europei 2021 di Taekwondo chiamano e Vito Dell’Aquila, così come tutta la squadra italiana, vuole rispondere presente. Il Taekwondoka classe 2000, impegnato nella categoria di peso dei -58 kg, ha un grande vantaggio però rispetto al resto del gruppo azzurro: nel suo bagaglio infatti, c’è già il pass per le Olimpiadi di Tokyo. E allora come affrontare la kermesse continentale? Dev’essere un test “di lusso” nel quale sciogliere braccia e gambe in maniera fondamentale, anche perchè poi di occasioni verso i Giochi è molto probabile che non ve ne siano molte altre. Per il pugliese Sarà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tornare a combattere con un vantaggio, ma non per questo sedendosi sugli allori. Glidichiamano e, così come tutta la squadra italiana, vuole rispondere presente. Ilka classe 2000, impegnato nella categoria di peso dei -58 kg, ha un grande vantaggio però rispetto al resto del gruppo azzurro: nel suo bagaglio infatti, c’è già il pass per ledi. E allora come affrontare la kermesse continentale? Dev’essere un“di lusso” nel quale sciogliere braccia e gambe in maniera, anche perchè poi di occasionii Giochi è molto probabile che non ve ne siano molte altre. Per il pugliese...

