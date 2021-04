Tacconi: “Juventus, Pirlo è stato un azzardo. Sarri cacciato perché napoletano dentro” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si avvicina la sfida più contestata e attesa della stagione. Juventus-Napoli non vale lo scudetto, ma un posto in Champions. Inoltre, per la prima volta, un match dell'andata si giocherà dopo la sfida del ritorno. Tutta colpa dei casi di Coronavirus che nello scorso autunno si verificarono in casa partenopea, con conseguente mancato incontro. Dal 3-0 a tavolino per i bianconeri si è passati alla decisione di giocare la gara. E ora il campo dirà chi può sognare legittimamente la Champions League.caption id="attachment 1093605" align="alignnone" width="1594" (Getty Images)/captionBORDATEL'ex portiere della Juventus Stefano Tacconi ha inquadrato il match fissato per le 18.45. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss: "Gattuso ha le sue idee e la sua personalità, anche lui non ha avuto il supporto della società. Rino però ha un carattere ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si avvicina la sfida più contestata e attesa della stagione.-Napoli non vale lo scudetto, ma un posto in Champions. Inoltre, per la prima volta, un match dell'andata si giocherà dopo la sfida del ritorno. Tutta colpa dei casi di Coronavirus che nello scorso autunno si verificarono in casa partenopea, con conseguente mancato incontro. Dal 3-0 a tavolino per i bianconeri si è passati alla decisione di giocare la gara. E ora il campo dirà chi può sognare legittimamente la Champions League.caption id="attachment 1093605" align="alignnone" width="1594" (Getty Images)/captionBORDATEL'ex portiere dellaStefanoha inquadrato il match fissato per le 18.45. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss: "Gattuso ha le sue idee e la sua personalità, anche lui non ha avuto il supporto della società. Rino però ha un carattere ...

