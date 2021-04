Svegliati amore mio streaming e diretta tv: dove vedere la terza e ultima puntata della fiction (Di mercoledì 7 aprile 2021) Svegliati amore mio streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima puntata Questa sera, 7 aprile 2021, su Canale 5 alle ore 21,25 va in onda la terza e ultima puntata di Svegliati amore mio, miniserie televisiva italiana in tre puntate scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. La fiction racconta la storia di Nanà, la cui vita cambia per sempre quando sua figlia Sara si ammala di leucemia. La storia personale, intima ed emotiva di una donna che fluisce in un racconto di impegno civile. dove vedere la terza e ultima puntata di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 aprile 2021)miotv:l’Questa sera, 7 aprile 2021, su Canale 5 alle ore 21,25 va in onda ladimio, miniserie televisiva italiana in tre puntate scritta eda Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Laracconta la storia di Nanà, la cui vita cambia per sempre quando sua figlia Sara si ammala di leucemia. La storia personale, intima ed emotiva di una donna che fluisce in un racconto di impegno civile.ladi ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 ultimo appuntamento con #SvegliatiAmoreMio, la fiction con #SabrinaFerilli ed… - ASannais : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 ultimo appuntamento con #SvegliatiAmoreMio, la fiction con #SabrinaFerilli ed #EttoreBassi… - SusannaLaBua : @fictionmediaset Non mi sembra l'ora di vedere 'Svegliati amore mio' ?? - TognazziR : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 ultimo appuntamento con #SvegliatiAmoreMio, la fiction con #SabrinaFerilli ed #EttoreBassi… - Amoroso997 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 ultimo appuntamento con #SvegliatiAmoreMio, la fiction con #SabrinaFerilli ed #EttoreBassi… -

Ultime Notizie dalla rete : Svegliati amore Simona Izzo: "Svegliati amore mio, il successo e le polemiche" Apparentemente è solo la storia di una mamma coraggio che si batte contro l'inquinamento prodotto da un'acciaieria, invece Svegliati amore mio , la serie di Canale 5 con Sabrina Ferilli , scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi ha innescato un dibatto acceso, cresciuto sui social con il classico "effetto valanga"...

Stasera in Tv Chi l'ha visto e King Kong CANALE 5 trasmetterà, alle 21.22, l'ultima puntata della prima stagione di "Svegliati amore mio". Nella puntata di questa sera, Sergio è sotto accusa per l'incidente di Mimmo e a Sara, in ospedale, ...

Apparentemente è solo la storia di una mamma coraggio che si batte contro l'inquinamento prodotto da un'acciaieria, invecemio , la serie di Canale 5 con Sabrina Ferilli , scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi ha innescato un dibatto acceso, cresciuto sui social con il classico "effetto valanga"...CANALE 5 trasmetterà, alle 21.22, l'ultima puntata della prima stagione di "mio". Nella puntata di questa sera, Sergio è sotto accusa per l'incidente di Mimmo e a Sara, in ospedale, ...