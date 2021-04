Svegliati amore mio è ispirato a una storia vera | c’entra Myriam Catania

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Va in onda, stasera, la puntata conclusiva dimio. La fiction, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, vede nel ruolo principale di Nanà Sabrina Ferilli. La donna lotterà per ottenere giustizia verso l’acciaieria, colpevole di aver fatto ammalare la figlia dodicenne. Una vicenda drammatica, che porta alla luce una problematica seria come … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

mio è la fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Racconta la storia di Nanà ( Sabrina Ferilli ), la cui vita cambia per sempre quando sua figlia si ammala improvvisamente. La ...Questa sera (mercoledì 7 aprile), su Canale 5 andrà in onda alle 21.40 circa la terza e ultima puntata della fiction dal titolo 'Mio ' con Sabrina Ferilli come protagonista, Ettore Bassi Francesco Arca, Massimo Popolizio e Francesco Venditti nel cast. 'Mio' diretta da Simona e Ricky Tognazzi La ...In onda stasera la puntata conclusiva di Svegliati amore mio. Pare che la serie sia ispirata a una storia vera, che riguarda Myriam Catania.Come tutti i mercoledì stasera torna una nuova puntata della fiction di Canale 5 “Svegliati amore mio”. Scopriamo insieme cosa ...