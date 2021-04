Supervivientes | Valeria Marini si fa conoscere | «Yo soy italiana ma amo la Spagna Baci stellari!» In valigia una stella da Hollywood e un bikini selvaggio – Video

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 7 aprile 2021)E’ una“enamorada dellae di tutta la gente española” quella in partenza per. Da domani sera, la soubrette sarda sarà infatti tra i concorrenti, insieme a Gianmarco Onestini, della nuova edizione dell’Isola dei Famosi iberica. Un’esperienza non del tutto nuova per la, che ha già partecipato alla versione nostrana del reality, ma che la porterà a confrontarsi con lo spagnolo, una lingua che – per usare un eufemismo – non padroneggia perfettamente. Il suodi presentazione, in cuisi svela tra lo spagnolo e l’italiano, è già piuttosto esilarante. Prima di sbarcare sull’Isola, lamostra alla produzione del ...