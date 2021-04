Sul Decreto Trojan tanto rumore per nulla? L’opinione di Monti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Decreto Trojan ha innescato polemiche feroci per il fatto che, secondo alcuni, avrebbe consentito di acquisire automaticamente, durante un’intercettazione, anche dati “statici” come l’elenco dei contatti e i contenuti memorizzati in uno smartphone. A seguito di queste polemiche sarebbe stato raggiunto un compromesso politico in base al quale i contenuti di un apparato mobile possono essere acquisiti solo previa perquisizione e sequestro e che questo non possa essere fatto a distanza. In realtà non c’era bisogno di ribadire l’ovvio. Il Codice di procedura penale già disciplina, al comma I bis dell’articolo 247, la perquisizione e il sequestro informatico a distanza come stabilito dalla Legge 48/2008 che recepisce la Convenzione di Budapest sul crimine informatico. Il problema, dunque, non è se il pubblico ministero si possa servire di un ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilha innescato polemiche feroci per il fatto che, secondo alcuni, avrebbe consentito di acquisire automaticamente, durante un’intercettazione, anche dati “statici” come l’elenco dei contatti e i contenuti memorizzati in uno smartphone. A seguito di queste polemiche sarebbe stato raggiunto un compromesso politico in base al quale i contenuti di un apparato mobile possono essere acquisiti solo previa perquisizione e sequestro e che questo non possa essere fatto a distanza. In realtà non c’era bisogno di ribadire l’ovvio. Il Codice di procedura penale già disciplina, al comma I bis dell’articolo 247, la perquisizione e il sequestro informatico a distanza come stabilito dalla Legge 48/2008 che recepisce la Convenzione di Budapest sul crimine informatico. Il problema, dunque, non è se il pubblico ministero si possa servire di un ...

