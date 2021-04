Stop Vaxzevria a donne under 55? Già interrotti i test sui bambini (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'agenzia europea del farmaco è orientata allo Stop a causa delle trombosi, oggi la pronuncia ufficiale. Molti Paesi utilizzano quel vaccino solo per over 60 Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'agenzia europea del farmaco è orientata alloa causa delle trombosi, oggi la pronuncia ufficiale. Molti Paesi utilizzano quel vaccino solo per over 60 Segui su affaritaliani.it

Advertising

Damiano__89 : Vaccino #AstraZeneca o #Vaxzevria che dir si voglia va verso un nuovo stop questa volta 'verso le donne più giovan… - ADeborahF : RT @BlueBel87796049: Ma che ve frega se in altri Paesi, Astrazeneca sta procedendo a ' stop and go'.... tanto in Italia vi somministrerann… - BlueBel87796049 : Ma che ve frega se in altri Paesi, Astrazeneca sta procedendo a ' stop and go'.... tanto in Italia vi somministrer… - OSpeleologo : RT @bisagnino: Paesi Bassi: stop a vaccino Vaxzevria per persone sotto i 60 anni (per il momento) - suxzap : RT @bisagnino: Paesi Bassi: stop a vaccino Vaxzevria per persone sotto i 60 anni (per il momento) -