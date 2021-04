Steven Spielberg | i suoi 20 film preferiti | da Stanley Kubrick a John Ford

Advertising

Mauxa : Stasera su Iria Salvate il soldato Ryan, i retroscena del film iconico di guerra di Steven Spielberg… - solops : #filmdellaserata 'Salvate il soldato Ryan' di Steven Spielberg alle 21.00 su Iris - Desdelacriptaa : @tronytiuh ?? A Steven Spielberg le gusta esto - bot_cult : RT @citizn_ES: GRUPO II ???? Quentin Tarantino, 1994 ???? Steven Spielberg, 1993 - citizn_ES : RT @citizn_ES: GRUPO II ???? Quentin Tarantino, 1994 ???? Steven Spielberg, 1993 -

Ultime Notizie dalla rete : Steven Spielberg

La classifica dei 20 film preferiti dicontiene anche opere di Stanley Kubrick, David Lean e John Ford, tra i registi che più hanno influenzato la visione creativa del cineasta americano. La vita è meravigliosa - Frank ...scelse Matt Damon per il ruolo di Ryan in Salvate il soldato Ryan perché voleva che ad interpretare quella parte cruciale per la sua pellicola fosse un attore sconosciuto con un ...Steven Spielberg ha stilato la classifica dei suoi 20 film preferiti, inserendo nella lista 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick e Sentieri Selvaggi di John Ford. La classifica dei 20 film pr ...Raff Law nella serie sulla Seconda Guerra Mondiale Masters of the Air, prodotta da Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman.