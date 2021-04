Stabilizzare la Libia ha la massima priorità per l’Italia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Stabilizzare la Libia significa mettere in sicurezza le nostre coste, offrire nuove opportunità di sviluppo alle nostre imprese e garantire pace a un popolo che chiede e cerca la strada della democrazia. Continuiamo a lavorare per migliorare l’interscambio commerciale con la Libia. Sarà una settimana intensa, nei prossimi giorni sarò in Mali, inoltre stiamo lavorando come Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il coinvolgimento di altri ministeri, a una cabina di regia per attrarre nuovi investimenti in Italia. Valorizziamo il nostro territorio e rimettiamo in moto l’economia nel Paese. Questa è la strada da seguire. Se vuoi sapere di più su Luigi Di Maio guarda il suo profilo su Rousseau L'articolo proviene da Il Blog delle Stelle. Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 7 aprile 2021)lasignifica mettere in sicurezza le nostre coste, offrire nuove opportunità di sviluppo alle nostre imprese e garantire pace a un popolo che chiede e cerca la strada della democrazia. Continuiamo a lavorare per migliorare l’interscambio commerciale con la. Sarà una settimana intensa, nei prossimi giorni sarò in Mali, inoltre stiamo lavorando come Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il coinvolgimento di altri ministeri, a una cabina di regia per attrarre nuovi investimenti in Italia. Valorizziamo il nostro territorio e rimettiamo in moto l’economia nel Paese. Questa è la strada da seguire. Se vuoi sapere di più su Luigi Di Maio guarda il suo profilo su Rousseau L'articolo proviene da Il Blog delle Stelle.

