Speranza a La7: “Gli attacchi di Salvini? Sbaglia chi fa politica sull’epidemia. Ho giurato sulla Costituzione, rispondo solo al diritto alla salute” (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Salvini e Meloni chiedono le mie dimissioni? Io ho giurato sulla Costituzione ed è alla Carta che devo rispondere. L’articolo 32 è chiarissimo: indica il diritto alla salute come un diritto fondamentale. E io rispondo a quello. Sbaglia chi fa politica sull’epidemia. Non dividiamo l’Italia e non proviamo a prendere voti sull’epidemia, perché non porta da nessuna parte e fa solo male. Per quanto mi riguarda, continuerò a seguire questa linea, senza polemiche con nessuno“. Sono le parole pronunciate a “Dimartedì” (La7) dal ministro della salute, Roberto Speranza, che aggiunge: “Dovremmo unire l’Italia e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) “e Meloni chiedono le mie dimissioni? Io hoed èCarta che devo rispondere. L’articolo 32 è chiarissimo: indica ilcome unfondamentale. E ioa quello.chi fa. Non dividiamo l’Italia e non proviamo a prendere voti, perché non porta da nessuna parte e famale. Per quanto mi riguarda, continuerò a seguire questa linea, senza polemiche con nessuno“. Sono le parole pronunciate a “Dimartedì” (La7) dal ministro della, Roberto, che aggiunge: “Dovremmo unire l’Italia e ...

