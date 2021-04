«Soul» | la scena che non abbiamo visto del film Pixar che ha stregato il mondo

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Se avete visto Soul, il film Disney Pixar uscito direttamente in streaming lo scorso Natale e vincitore di due Golden Globe, sapete quanto Joe Gardner, l’insegnante di musica con il sogno di sfondare come jazzista, abbia faticato per riappropriarsi del suo corpo e riprendere la sua vita lì dove si era interrotta. Quello che non avete visto è, però, il tentativo di Joe di penetrare all’interno dei suoi sogni, rappresentati come delle bolle che fluttuano dalla Terra fino ad arrivare all’Ante-Mondo, per avere un accesso privilegiato alla sua forma fisica grazie alla complicità di 22, un’anima precoce che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana. La scena, che vi mostriamo qui sopra in anteprima, è una delle sequenze eliminate dal film presenti nei contenuti extra del Blu-Ray e Dvd di Soul, arricchita dal commento del co-sceneggiatore Mike Jones. Soul: il film della DisneySoul: il film della DisneySoul: il film della DisneySoul: il film della Disney

itwasaallyellow : Ho rivisto QUELLA scena di Soul e adesso sto piangendo, quella scena è perfetta in tutto vi prego, io sono davvero innamorata -

Ultime Notizie dalla rete : Soul scena

Quest'ultimo cercherà di riscattare la propria vita e il proprio passato, tra colpi di... Raduga, Mosca) e in inglese (The transparent, Matian Press, North Hollywood, CA), e Luci Comete per ...... per arrivare ai giorni nostri con un sound maturo che fonde generi black come Urban/R&B/Neo -... Attraverso questo dualismo, sia sonoro che etico, e in maniera ironica prendono in giro la...Il loro nuovo brano sta ottenendo un ottimo numero di visualizzazioni sul web "La nostra canzone esprime il disagio che si sta vivendo in questo periodo" ...L’artista, presente nel panorama musicale della penisola da più di dieci anni (nel 2007 usciva il suo primo album La rivincita dei buoni), è riconosciuto da molti come un unicum nella scena ...