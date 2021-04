Sos di Confesercenti Emilia-Romagna | 4 000 esercizi rischiano la chiusura

Leggi su dire

(Di mercoledì 7 aprile 2021) BOLOGNA – “Dire che le nostre aziende sono in una situazione drammatica, è quasi riduttivo. La politica deve fare qualcosa”. È l’sos lanciato oggi dal presidente di Confesercenti Emilia-Romagna, Dario Domenichini, nel giorno della mobilitazione nazionale dell’associazione. I dati, del resto, giustificano la preoccupazione: secondo le stime di Confesercenti, in regione i pubblici esercizi, bar, ristoranti, pub, a rischio chiusura sono 3.784 (13.240 i posti di lavoro in bilico), mentre potrebbero abbassare la saracinesca per sempre 992 negozi di abbigliamento e moda (lasciando senza lavoro 2.480 persone). In Emilia-Romagna nel 2020 il settore del commercio di abbigliamento, calzature e più in generale degli articoli di moda, il più colpito dalla crisi pandemica, ha bruciato 1,3 miliardi di vendite (800 milioni durante la prima ondata e il resto nella seconda ondata, da novembre 2020 a marzo 2021). Il turismo, nel frattempo, ha registrato un -42,7% di presenze di italiani e un -71,9% di presenze di stranieri. Perdite consistenti rispetto alle quali sono arrivati ristori “al limite della presa in giro”, protesta Domenichini.