Sony domina il mercato dei sensori fotografici ma Samsung sta arrivandoHDblog it

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilglobale deidi immagine per smartphone ha registrato un fatturato totale di 15 miliardi di dollari nel 2020, in aumento del 13% su base annua, conche è riuscita a mantenere la prima posizione, pur perdendo il 4%, con una quota di fatturato del 46%. In seconda posizione c’èSystem LSI e in terza si piazza la OmniVision Technologies. Secondo quanto evidenziato nel rapporto Handset Component Technologies redatto dalla Strategy Analytics, lo scorso anno queste tre aziende sono riuscite ad ottenere quasi l’85% di tutto il fatturato generato daldeidi immagine per smartphone.è stata la società che ha fatto registrare la crescita più significativa, passando da una quota inferiore al 20% del 2019 al 29%, e nei ...