“Solo cattiveria gratuita”. Alessandra Celentano, l’attacco al veleno stavolta viene dall’interno (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il serale di ‘Amici 20’ è entrato nel vivo. Sabato prossimo avrà luogo la quarta puntata e c’è attesa per scoprire chi sarà eliminato definitivamente dal programma. Nello scorso appuntamento sono andati via i ballerini Tommaso Stanzani e Rosa Di Grazia, con quest’ultima molto triste per aver dovuto salutare il fidanzato Deddy. Inoltre, nel daytime del 6 aprile è emerso che il cantante Aka7even sta vivendo un momento difficilissimo e sarebbe pronto a mollare perché stanco. Si considera infatti il peggiore del serale e vuole evitare che ci siano ulteriori umiliazioni nei suoi confronti. Ma per il momento è rimasto al suo posto. Però è anche la sfida tra i professori a catturare grande attenzione nel pubblico. Infatti, soprattutto le squadre di Arisa e Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono in forte contrasto tra di loro. A proposito ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il serale di ‘Amici 20’ è entrato nel vivo. Sabato prossimo avrà luogo la quarta puntata e c’è attesa per scoprire chi sarà eliminato definitivamente dal programma. Nello scorso appuntamento sono andati via i ballerini Tommaso Stanzani e Rosa Di Grazia, con quest’ultima molto triste per aver dovuto salutare il fidanzato Deddy. Inoltre, nel daytime del 6 aprile è emerso che il cantante Aka7even sta vivendo un momento difficilissimo e sarebbe pronto a mollare perché stanco. Si considera infatti il peggiore del serale e vuole evitare che ci siano ulteriori umiliazioni nei suoi confronti. Ma per il momento è rimasto al suo posto. Però è anche la sfida tra i professori a catturare grande attenzione nel pubblico. Infatti, soprattutto le squadre di Arisa e Lorella Cuccarini ee Rudy Zerbi sono in forte contrasto tra di loro. A proposito ...

Advertising

loremani17 : RT @Nymeria1105: Allora l'asterisco fa: ' scusa ma non è per cattiveria o razzismo è che proprio una festa solo asterischi' E il punto: 'So… - ohchetrashlulli : Addirittura leggo fandom che si devono alleare per buttare fuori Raffaele, le peggio parole solo perché non vi piac… - 59Gabriella : RT @Mirko79045720: Mi scappa la????ola????per la bellezza,sensualità,agilità(e la mente vola??)de sta pischella??.Solo per l'elasticità del suo c… - vetrinadicagate : @giuliasgolden Ma dai dice semplicemente le cose in faccia magari ha poco tatto ma dice le cose come stanno solo pe… - lightmoon972 : RT @barison_andrea: Io sono già in clima partita. Non pretendo la vittoria, pretendo solo grinta, sangue agli occhi per 95 minuti, coraggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Solo cattiveria SETTIMANALE " OGGI " * IN EDICOLA L'8 APRILE 2021: " MICHELLE HUNZIKER DIFENDE LA FIGLIA AURORA - CASO DENISE PIPITONE - EMANUELE FILIBERTO ... ... in edicola da domani, in merito alle rinnovate critiche sulla cattiveria della coreografa di "... Dicono che sia "cattiva", ma è solo ignoranza... Credo che sia completamente inutile proteggere i ...

Alla scoperta di Julian Brandt, il talento fragile Questo pare essere solo l' inizio e non la conclusione dei tempi di una gioventù rimpianta. Chiude ... la rapidità della decisione, la prontezza nella scelta e la cattiveria, quasi avesse paura di ...

Il muro politicoLetta e Renzi si parlano, ed è già un risultato, ma forse non hanno molto da dirsi I due leader hanno discusso per quaranta minuti, dopo sette anni di silenzi che hanno probabilmente approfondito le incomprensioni. Ma la distanza tra le rispettive strategie è ancora profonda ...

Calcio dilettantistico, veleni sulla ripartenza: «Astio e cattiverie» È stata stabilita una data e nuove regole ma la maggioranza non vuole tornare in campo. Si dimette un delegato. Il presidente Ruzza: «Serve più lealtà» ...

... in edicola da domani, in merito alle rinnovate critiche sulladella coreografa di "... Dicono che sia "cattiva", ma èignoranza... Credo che sia completamente inutile proteggere i ...Questo pare esserel' inizio e non la conclusione dei tempi di una gioventù rimpianta. Chiude ... la rapidità della decisione, la prontezza nella scelta e la, quasi avesse paura di ...I due leader hanno discusso per quaranta minuti, dopo sette anni di silenzi che hanno probabilmente approfondito le incomprensioni. Ma la distanza tra le rispettive strategie è ancora profonda ...È stata stabilita una data e nuove regole ma la maggioranza non vuole tornare in campo. Si dimette un delegato. Il presidente Ruzza: «Serve più lealtà» ...