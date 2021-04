Soldati israeliani uccidono palestinese a un posto di blocco (Di mercoledì 7 aprile 2021) Alcuni media italiani ieri riportavano, con grande evidenza, i comunicati dell’esercito israeliano senza porsi un interrogativo fondamentale sull’uccisione avvenuta all’alba di un palestinese di 42 anni, Osama Mansour, e il ferimento di sua moglie Sumaya da parte di Soldati a un posto di blocco sulla strada tra Bidu e al Jib, nei pressi di Bir Nabala, a nord di Gerusalemme. Perché Mansour avrebbe dovuto tentare di investire quei Soldati, con la moglie a bordo dell’auto, lasciando orfani di madre e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Alcuni media italiani ieri riportavano, con grande evidenza, i comunicati dell’esercito israeliano senza porsi un interrogativo fondamentale sull’uccisione avvenuta all’alba di undi 42 anni, Osama Mansour, e il ferimento di sua moglie Sumaya da parte dia undisulla strada tra Bidu e al Jib, nei pressi di Bir Nabala, a nord di Gerusalemme. Perché Mansour avrebbe dovuto tentare di investire quei, con la moglie a bordo dell’auto, lasciando orfani di madre e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

