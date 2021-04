Siviglia, Papu Gomez: “Qui in Spagna la palla viaggia a mille, in Italia i campi sono lenti” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Papu Gomez si è trasferito nella Liga spagnola nello scorso mercato di gennaio e in pochi mesi ha già individuato una prima importante differenza rispetto alla Serie A Italiana: la velocità della palla e del gioco in generale. L’attaccante argentino del Siviglia lo ha spiegato in un’intervista concessa a Sky Sport. “Il campo del Siviglia è perfetto, lo bagnano ogni minuto. non è il giocatore che va più forte, ma la palla che viaggia a mille: è velocissima – ha detto l’ex giocatore dell’Atalanta -. In Italia i campi non sono i migliori e il calcio è lento. E’ una questione di tradizione, di cultura. Non dico sia peggio o meglio ma è così e se giochi in Europa si vede la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilsi è trasferito nella Liga spagnola nello scorso mercato di gennaio e in pochi mesi ha già individuato una prima importante differenza rispetto alla Serie Ana: la velocità dellae del gioco in generale. L’attaccante argentino dello ha spiegato in un’intervista concessa a Sky Sport. “Il campo delè perfetto, lo bagnano ogni minuto. non è il giocatore che va più forte, ma lache: è velocissima – ha detto l’ex giocatore dell’Atalanta -. Innoni migliori e il calcio è lento. E’ una questione di tradizione, di cultura. Non dico sia peggio o meglio ma è così e se giochi in Europa si vede la ...

