“Sissi” | in arrivo una nuova serie tv sull’Imperatrice

Tutti hanno il ricordo dell'interpretazione di Romy Schneider Tutti hanno il ricordo della magistrale interpretazione di Romy Schneider, quando vestì i panni dell'imperatrice d'Austria Sissi. Ora sta per tornare, prodotta da RTL e Beta: la serie raccontava, in maniera evidentemente romanzata la storia d'amore tra la donna e Francesco Giuseppe e il loro matrimonio che la rese imperatrice dell'Impero Altro Ungarico. La serie tv si concentrava anche sulla lotta all'idnipendenza di Sissi alle prese con una vita di corte che poco le piace e le si addiceva. Intanto è così iniziata la produzione della serie come ha spiegato Moritz von Kruedener, managing director della Beta film, ha dichiarato: "Quella di Sissi è una storia senza tempo, una giovane donna con idee liberali che combatte per la ...

La vera storia d'amore tra la principessa Sissi e Franz ... e decisa a sfuggire ai propri doveri di corte così come ai rimproveri della suocera Sofia, Sissi ... lontano dall'influenza della suocera così, dopo la l'arrivo delle prime due figlie Sofia (come la ...

Sissi, la nuova serie tv Netflix riuscirà a farci dimenticare Romy Schneider? Vogue Italia The Empress, la serie Netflix sulla Principessa Sissi I sei episodi diretti da Katrin Gebbe e Florian Cossen saranno girati in Europa e si concentreranno sui primi mesi dopo l’arrivo di Sisi alla corte viennese. La serie The Empress di Netflix è il ...

Sissi serie tv in arrivo dalla Germania, la Principessa Sissi torna in tv Il mito della principessa Sissi, reso famoso dai film degli anni Cinquanta con la stupenda Romy Schneider, sta per tornare ad incantare le nuove generazioni con una serie tv prodotta dalla tedesca RTL ...

