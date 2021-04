Sindemia in Campania, gli esperti spiegano il significato della parola (Di mercoledì 7 aprile 2021) Discutendo della diffusione dei contagi in Campania, è interessante l’approccio dell’infettivologo Alessandro Perrella. Quest’ultimo, membro dello staff medico dell’Ospedale Cardarelli, allude ad un termine specifico. Sindemia, più precisamente, e non pandemia, per poi spiegarne il significato. Sindemia NON PANDEMIA – Perella ne parla durante un’intervista da parte del quotidiano “Il Mattino”. La parola da lui L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Discutendodiffusione dei contagi in, è interessante l’approccio dell’infettivologo Alessandro Perrella. Quest’ultimo, membro dello staff medico dell’Ospedale Cardarelli, allude ad un termine specifico., più precisamente, e non pandemia, per poi spiegarne ilNON PANDEMIA – Perella ne parla durante un’intervista da parte del quotidiano “Il Mattino”. Lada lui L'articolo

