Simone Inzaghi e la sua famiglia positivi al Covid | come stanno e l’annuncio della moglie

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L’allenatoreLazio e ex calciatoreha contratto il-19. Ad annunciare la brutta notizia è ladel tecnico che rivela a tutti i suoi followers… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Simone Inzaghi

Ancheha il coronavirus. Il tecnico della Lazio non ha diretto l'allenamento di ieri mattina ed è in isolamento nella sua abitazione romana. La società ha comunicato che un membro dello staff ..."Purtroppo tutta la famiglia ha il Coronavirus" scrive la moglie su Instagrampositivo al Covid con tutta la famiglia. A darne notizia è Gaia Lucariello, la moglie del tecnico biancoceleste. "Ciao a tutti, ci tenevamo a dirvi che purtroppo tutta la nostra ...LAZIO INZAGHI COVID – Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è risultato positivo al coronavirus. Il club biancoceleste spiega così in un comunicato ufficiale: “La S.S. Lazio comunica di aver appreso da ...Simone Inzaghi è grande protagonista in Serie A con la sua Lazio. L’allenatore biancoceleste continua la cavalcata verso la zona Europa in classifica e da anni sta facendo molto bene su una delle ...