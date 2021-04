Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano. Era stato dimesso da pochi giorni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il leader di Forza Italia era già stato ricoverato lo scorso 24 marzo. In seguito a una visita di controllo in ospedale, Silvio Berlusconi è stato invitato a restare per nuovi accertamenti Leggi su rainews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il leader di Forza Italia era giàlo scorso 24 marzo. In seguito a una visita di controllo in ospedale,invitato a restare per nuovi accertamenti

