Silvio Berlusconi in ospedale, il ricovero dopo visita di controllo: la situazione (Di mercoledì 7 aprile 2021) Silvio Berlusconi, il ricovero in ospedale. La notizia sopraggiunge oggi e vede ancora una volta il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Segrate di Milano. Solo due settimane fa, Silvio Berlusconi si era recato presso la stessa sede ospedaliera per procedere in alcuni controlli legati alla sua situazione post-Covid, ma non solo, anche alla luce dei problemi cardiaci. Silvio Berlusconi in ospedale ma per accertamenti, a confermare la notizia alcune fonti dirette del partito. dopo le festività pasquali trascorse con la figlia Marina in Provenza, un elicottero ha condotto l’ex Premier presso il San ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021), ilin. La notizia sopraggiunge oggi e vede ancora una volta il leader di Forza Italia,, ricoverato presso l’San Raffaele di Segrate di Milano. Solo due settimane fa,si era recato presso la stessa sede ospedaliera per procedere in alcuni controlli legati alla suapost-Covid, ma non solo, anche alla luce dei problemi cardiaci.inma per accertamenti, a confermare la notizia alcune fonti dirette del partito.le festività pasquali trascorse con la figlia Marina in Provenza, un elicottero ha condotto l’ex Premier presso il San ...

Advertising

fattoquotidiano : 10 ANNI FA MONTECITORIO UMILIATO Di tutti i modi per sfuggire ai propri processi, quello che Silvio Berlusconi mise… - Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano da ieri pomeriggio. Dopo una visita di controllo… - repubblica : ?? Milano, Silvio Berlusconi ancora ricoverato per accertamenti al San Raffaele - MRomanoRC : Mi sto preoccupando eh! Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano: accertamenti in corso - JulesSinfin : A Silvio Berlusconi è ceduta una ruga. Chirurghi plastici nel panico al San Raffaele. ?? #SilvioBerlusconi -