Silvio Berlusconi di nuovo ricoverato all'ospedale San Raffaele (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'ex premier ricoverato per accertamenti al San Raffele di Milano Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato. E' la seconda volta nel giro di poche settimane. Il leader di Forza Italia sarebbe in ospedale per accertamenti al San Raffele di Milano. Dopo aver trascorso la Pasqua nella casa di sua figlia Marina in Provenza, ieri pomeriggio è arrivato in elicottero. Subito dopo una visita di controllo – l'ex cavaliere che era già stato ricoverato per aver contratto il Covid – è stato deciso di sottoporlo ad alcuni accertamenti. Dunque Berlusconi torna al San Raffaele, dove poche settimane fa era stato ricoverato e dimesso nel giro di due giorni sempre per accertamenti. In quell'occasione a dare la notizia del ricovero era stato l'avvocato di ...

