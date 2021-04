Silvio Berlusconi di nuovo ricoverato al San Raffaele di Milano (Di mercoledì 7 aprile 2021) 7 aprile 2021 – Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano. Ne dà la notizia l’Adnkronos Salute. A quanto si apprende da Repubblica, Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano per accertamenti. Il leader di Forza Italia era già stato ricoverato lo scorso 24 marzo per poi essere dimesso dopo pochi giorni. Berlusconi ricoverato a Milano Berlusconi è ancora una volta ricoverato al San Raffaele, sempre per accertamenti. Il leader di Forza Italia ha trascorso la Pasqua nella villa di sua figlia Marina, in Provenza. Ieri pomeriggio, dopo una visita di controllo, avrebbero ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) 7 aprile 2021 –al Sandi. Ne dà la notizia l’Adnkronos Salute. A quanto si apprende da Repubblica,al Sandiper accertamenti. Il leader di Forza Italia era già statolo scorso 24 marzo per poi essere dimesso dopo pochi giorni.è ancora una voltaal San, sempre per accertamenti. Il leader di Forza Italia ha trascorso la Pasqua nella villa di sua figlia Marina, in Provenza. Ieri pomeriggio, dopo una visita di controllo, avrebbero ...

