Sgarbi: "Gattuso ha una faccia caravaggesca, come Pirlo: lui sarebbe perfetto per Napoli"

Vittorio Sgarbi, critico d'arte e opinionista televisivo, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Cerco di stringere arte e calcio, da ragazzo ero tifoso della Spal, ma era un tifo locale, prediligevo però la Juventus perché adoravo Sivori. I miei peccati si fermano al 1968, poi mi sono fermato. La malinconia è una delle chiavi dell'arte. La faccia di Pirlo è una faccia caravaggesca napoletana, sarebbe perfetto per Napoli. Anche Gattuso ha una faccia caravaggesca. Se c'è qualcosa che assomiglia all'arte è il calcio. Ronaldo è sia attore che regista. Un grande giocatore che segna e capace di inventare una trama.

