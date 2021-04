Serie C, Olbia-Carrarese: le ultime sulle probabili formazioni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Olbia-Carrarese al “Nespoli” dalle 15.00, per il recupero della 31a giornata del campionato di Serie C girone B. Entrambe le formazioni sono in corsa per guadagnarsi la salvezza diretta, benché il oro recente cammino in campionato sia molto diverso. Ecco come le due compagini potrebbero affrontare l’incontro odierno. Il momento dell’Olbia Dopo la sconfitta interna subita per opera dell’Albinoleffe (2-1), la formazione gallurese si è rifatta prima battendo al “Nespoli” la Pistoiese (1-0), poi, sabato scorso, superando per 2-1 il Renate, direttamente a domicilio. A regalare i tre punti alla squadra di Canzi contro le Pantere nerazzurre, ci hanno pensato le segnature firmate da Ragatzu e Gagliano, arrivate dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa ottenuto con la rete di Guglielmotti e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021)al “Nespoli” dalle 15.00, per il recupero della 31a giornata del campionato diC girone B. Entrambe lesono in corsa per guadagnarsi la salvezza diretta, benché il oro recente cammino in campionato sia molto diverso. Ecco come le due compagini potrebbero affrontare l’incontro odierno. Il momento dell’Dopo la sconfitta interna subita per opera dell’Albinoleffe (2-1), la formazione gallurese si è rifatta prima battendo al “Nespoli” la Pistoiese (1-0), poi, sabato scorso, superando per 2-1 il Renate, direttamente a domicilio. A regalare i tre punti alla squadra di Canzi contro le Pantere nerazzurre, ci hanno pensato le segnature firmate da Ragatzu e Gagliano, arrivate dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa ottenuto con la rete di Guglielmotti e ...

