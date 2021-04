Serie C, la Ternana ne rifila 7 alla Cavese. Il Monopoli ribalta il Palermo (2-1) nel finale. Tutti i risultati dei recuperi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono terminati i recuperi delle gare di Serie C ancora in sospeso. Nonostante la promozione in Serie B ottenuta nel turno precedente, la Ternana non perde un colpo e ne rifila addirittura 7 alla Cavese (7-2 il finale), con le doppiette di Peralta e Vantaggiato. Perde il Palermo che nonostante il vantaggio firmato da Somma nel primo tempo, si vede rimontare dal Monopoli nel finale: 1-1 firmato De Paoli all’89° e gol vittoria di Vitteritti al 93?. Torna a vincere anche la Sambenedettese, 1-0 contro la Triestina. Di seguito Tutti i risultati della giornata: GIRONE A Pistoiese – Juventus Under23 1-1 rec. 31° giornata Renate – Pergolettese 2-0 rec. 32° giornata GIRONE ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono terminati idelle gare diC ancora in sospeso. Nonostante la promozione inB ottenuta nel turno precedente, lanon perde un colpo e neaddirittura 7(7-2 il), con le doppiette di Peralta e Vantaggiato. Perde ilche nonostante il vantaggio firmato da Somma nel primo tempo, si vede rimontare dalnel: 1-1 firmato De Paoli all’89° e gol vittoria di Vitteritti al 93?. Torna a vincere anche la Sambenedettese, 1-0 contro la Triestina. Di seguitodella giornata: GIRONE A Pistoiese – Juventus Under23 1-1 rec. 31° giornata Renate – Pergolettese 2-0 rec. 32° giornata GIRONE ...

