Serie C | esagerata Ternana | sette gol alla Cavese Il Monopoli ribalta il Palermo con due gol al 90?

La Ternana non ha perso la fame di successi e dopo aver festeggiato sabato scorso la promozione in B ha macinato la Cavese al Liberati. Un risultato tennistico per gli umbri che hanno chiuso sul 7-2. I gol di Vantaggiato e Peralta (doppiette), Suagher,Laverone e Partipilo. Di Scoppa e Ricchi le reti della squadra campana letteralmente alle corde contro gli umbri di Lucarelli che non si sono sentiti appagati della promozione matematica. Ternana che tocca quota 84 ed è un record per il campionato del girone meridionale. Nell'altro match di oggi del Girone C di Serie C sconfitta del Palermo sul campo del Monopoli per 2-1. Rete nel primo tempo siglata da Somma, poi all'89' il pari dei pugliesi con gol di De Paoli e al 90' la rete di Viteriti. I rosanero sconfitti dopo aver assaporato la ...

