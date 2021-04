Serie A, ecco le strisce di vittorie più lunghe: l’Inter di Conte ad un passo dalla Top 5 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Grazie al successo ai danni del Sassuolo, l’Inter ha raggiunto quota 10 vittorie consecutive in Serie A. Numeri notevoli per il club allenato da Antonio Conte, sempre più vicino al primo Scudetto dal 2010. Ma in che posizione si colloca l’Inter nella classifica delle strisce di vittorie più lunghe in Serie A? Appena 5 squadre hanno fatto meglio, scopriamo la classifica di seguito. 7 vittorie: Parma (dall’11 aprile al 25 agosto 2012) 8 vittorie: Udinese (dal 7 aprile al 23 agosto 2013) 9 vittorie: Atalanta (dall’8 febbraio all’8 luglio 2020) 10 vittorie: Milan (dal 7 gennaio all’11 marzo 1990), Inter (dal 30 gennaio al 7 aprile 2021) 11 vittorie: Lazio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Grazie al successo ai danni del Sassuolo,ha raggiunto quota 10consecutive inA. Numeri notevoli per il club allenato da Antonio, sempre più vicino al primo Scudetto dal 2010. Ma in che posizione si collocanella classifica delledipiùinA? Appena 5 squadre hanno fatto meglio, scopriamo la classifica di seguito. 7: Parma (dall’11 aprile al 25 agosto 2012) 8: Udinese (dal 7 aprile al 23 agosto 2013) 9: Atalanta (dall’8 febbraio all’8 luglio 2020) 10: Milan (dal 7 gennaio all’11 marzo 1990), Inter (dal 30 gennaio al 7 aprile 2021) 11: Lazio ...

