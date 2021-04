Serena Altavilla ha presentato il suo disco

Advertising

MusicTvOfficial : Serena Altavilla al suo primo album solista: dal 9 aprile #Morsa - UrbyMy : “Morsa” di Serena Altavilla : l’espressione di una lotta interna ed esterna che solo la musica può curare… - musicanotizie : Serena Altavilla debutta con “Morsa”, il suo primo album solista - RadioWebItalia : Serena Altavilla: “Morsa” un mix di innovazione e classicità @RadioWebItalia - AleBisini : Serena Altavilla ha presentato il suo album di debutto, 'Morsa', in conferenza stampa, dove la sperimentazione fa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Altavilla

Agenzia ANSA

Esce venerdì 9 aprile il primo progetto discografico full lenght solista di: si intitola Morsa (Blackcandy Produzioni con distribuzione Believe/Warner Chappell) e viene reso disponibile sia in formato fisico sia in digitale. Un album che parte dalla ...Esce il 9 aprile in cd e su tutte le piattaforme di streaming 'Morsa' (Blackcandy Produzioni), primo progetto discografico solista di, già attiva in numerose formazioni del panorama alternativo italiano, e "trasposizione in chiave musicale di un viaggio autobiografico tra deja - vu e fantasmi passati, presenti e ...Dal 9 aprile sarà disponibile in CD e su tutte le piattaforme di streaming “Morsa” (Blackcandy Produzioni con distribuzione Believe/Warner Chappell), primo progetto discografico full length da solista ...di Giovanni Ballerini Dopo essersi fatta le ossa (dal 2005 a oggi) come front woman di gruppi fiorentini e toscani, come i Baby Blue, Blue Willa e Solki, Serena Altavilla si è fatta apprezzare nella s ...