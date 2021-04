Serbia, cosa bisogna fare per essere vaccinati in 48 ore. E’ gratis ed è possibile scegliere il vaccino (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Serbia consente a tutti, turisti compresi, di farsi vaccinare. Ed è anche possibile scegliere quale tra i diversi farmaci farsi inoculare. Getty Immages/Andreas RentzMentre in Italia le dosi dei vaccini anti Covid stentano ad arrivare e la campagna vaccinale, di conseguenza, procede a rilento, ci sono Paesi che di dosi ne hanno anche più del necessario. In Serbia – spiega Open – l’abbondanza di vaccini ha spinto il Governo a invitare gli stranieri a farsi inoculare il farmaco sul loro territorio. Il Paese è abitato da 7 milioni di persone circa. Quindi non è stato difficile mettere al sicuro subito anziani e soggetti maggiormente esposti al pericolo di contrarre il virus e avere ancora vaccini in esubero. Mentre in altri Stati vi è un ordine di priorità – categorie più esposte per età o professione – lì ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Laconsente a tutti, turisti compresi, di farsi vaccinare. Ed è anchequale tra i diversi farmaci farsi inoculare. Getty Immages/Andreas RentzMentre in Italia le dosi dei vaccini anti Covid stentano ad arrivare e la campagna vaccinale, di conseguenza, procede a rilento, ci sono Paesi che di dosi ne hanno anche più del necessario. In– spiega Open – l’abbondanza di vaccini ha spinto il Governo a invitare gli stranieri a farsi inoculare il farmaco sul loro territorio. Il Paese è abitato da 7 milioni di persone circa. Quindi non è stato difficile mettere al sicuro subito anziani e soggetti maggiormente esposti al pericolo di contrarre il virus e avere ancora vaccini in esubero. Mentre in altri Stati vi è un ordine di priorità – categorie più esposte per età o professione – lì ...

