Sequestrate oltre 6mila medicine cinesi anti Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 7 aprile 2021)seimila medicinali di origine cinese, tra cui farmaci venduti come, sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Torino, in quanto prive di autorizzazioni da parte dell’Ema e dell’Aifa. Le indagini erano partite lo scorso gennaio a seguito della scoperta, nel centro del capoluogo piemontese, di alcune decine di confezioni di medicinaliall’interno di una rivendita al dettaglio di generi alimentari. I medicinali, poi, venivano stoccati in una rivendita all’ingrosso con sedi tra Prato e la provincia di Firenze, di proprietà di un 50enne cinese, ora denunciato.