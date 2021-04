"Senza senso". Insulta Salvini e racconta balle su Francia e Germania: Speranza sconcertante, in che mani siamo? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il problema di Roberto Speranza, forse, è che crede a quel che dice. Non è un problema, dite voi? Forse no, perché se il ministro della Salute è accecato dalla fiducia in se stesso al tempo della pandemia, difficilmente le cose potrebbero andare meglio. E questa estrema fiducia nella richiesta del chiudere tutto sempre e comunque emerge in modo inquietante nel corso della puntata di DiMartedì in onda su La7 martedì 6 aprile, laddove Speranza era ospite in collegamento. Contestatissimo da Matteo Salvini, che ne contesta le ricette, Giovanni Floris chiede a Speranza se si sente al centro di un attacco politico. E l'esponente di LeU, come un disco rotto, risponde: "Guardi io ho giurato sulla Costituzione, l'articolo 32 è chiarissimo: indica il diritto alla Salute come un diritto fondamentale e a quello devo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il problema di Roberto, forse, è che crede a quel che dice. Non è un problema, dite voi? Forse no, perché se il ministro della Salute è accecato dalla fiducia in se stesso al tempo della pandemia, difficilmente le cose potrebbero andare meglio. E questa estrema fiducia nella richiesta del chiudere tutto sempre e comunque emerge in modo inquietante nel corso della puntata di DiMartedì in onda su La7 martedì 6 aprile, laddoveera ospite in collegamento. Contestatissimo da Matteo, che ne contesta le ricette, Giovanni Floris chiede ase si sente al centro di un attacco politico. E l'esponente di LeU, come un disco rotto, risponde: "Guardi io ho giurato sulla Costituzione, l'articolo 32 è chiarissimo: indica il diritto alla Salute come un diritto fondamentale e a quello devo ...

Advertising

Treccani : Fino a che punto è possibile modificare l'ordine delle parole nelle frasi senza modificarne il senso o renderle inc… - FratellidItalia : ?? Gli chiudono il locale ingiustamente, lui percorre 600km in bici (da Albenga a Roma) per denunciare i #DPCM senza… - altvough : Paragone senza senso - aliensorchid : Tutta sta situazione è senza senso - IR0NDARTH : @blaswinda poi bucky non potrebbero farlo morire. il suo personaggio è nel bel mezzo del suo sviluppo, ucciderlo sa… -