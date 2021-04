Senza Lewandowski, il Bayern non va. Mbappé trascina il Psg. E anche il Chelsea può sognare (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il remake della scorsa finale sorride a chi dall’ultimo incrocio è uscito sconfitto e Senza coppa. Il Psg di Pochettino vince e convince sul campo del Bayern Monaco. Sotto la neve dell’Allianz Stadium, Pochettino batte Flick per 3-2 e mette un passo solido verso la qualificazione in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. Il Bayern Monaco gioca, il Psg segna. Più o meno questo il canovaccio della partita. Le statistiche sono infatti eloquenti: 60% del possesso palla per i bavaresi, trentuno tiri in porta contro i sei degli avversari. E’ mancato il colpo vincente sotto porta per concretizzare l’enorme mole di gioco creata. Insomma, si parla di Robert Lewandowski, assente anche al ritorno a causa di un problema fisico accusato in nazionale che costringe ulteriormente il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il remake della scorsa finale sorride a chi dall’ultimo incrocio è uscito sconfitto ecoppa. Il Psg di Pochettino vince e convince sul campo delMonaco. Sotto la neve dell’Allianz Stadium, Pochettino batte Flick per 3-2 e mette un passo solido verso la qualificazione in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. IlMonaco gioca, il Psg segna. Più o meno questo il canovaccio della partita. Le statistiche sono infatti eloquenti: 60% del possesso palla per i bavaresi, trentuno tiri in porta contro i sei degli avversari. E’ mancato il colpo vincente sotto porta per concretizzare l’enorme mole di gioco creata. Insomma, si parla di Robert, assenteal ritorno a causa di un problema fisico accusato in nazionale che costringe ulteriormente il ...

