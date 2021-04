Senato boccia la mozione contro il Cashback (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non passa in Senato la mozione di Fratelli d’Italia e sottoscritta da tutto il centrodestra per sospendere il Cashback e destinare la somma alle categorie economiche maggiormente colpite dalle restrizioni “In questi giorni è stato chiesto agli italiani di fare nuovi e duri sacrifici. Le chiusure di Pasqua hanno inferto un altro colpo a tanti comparti,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non passa inladi Fratelli d’Italia e sottoscritta da tutto il centrodestra per sospendere ile destinare la somma alle categorie economiche maggiormente colpite dalle restrizioni “In questi giorni è stato chiesto agli italiani di fare nuovi e duri sacrifici. Le chiusure di Pasqua hanno inferto un altro colpo a tanti comparti,… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Senato boccia Aprile, l'agenda del mese decisivo per il governo Draghi: meno di quattro settimane per consegnare il Recovery, chiudere Def e scostamento ... Leggi Anche Appalti, Anac boccia la proposta dell'Antitrust: 'Sospendere Codice e applicare le ... richieste dalle risoluzioni approvate da Camera e Senato nei giorni scorsi, dovrebbero essere ...

Matteo Salvini, professione imputato Iniziò nel '99, con un uovo a D'Alema Salvini la ascolta e la maggioranza gialloverde pure: il 19 febbraio 2019 il Senato boccia l'autorizzazione a procedere. Lui, dalla scrivania di Giolitti al Viminale scrive un cartello con una parola ...

Il Senato del North Dakota boccia 47 a 0 la legge sul poker online Il Senato del North Dakota boccia con un secco 47 a 0 la proposta di legge sul poker online che era passata alla Camera.

Renzi agita il Pd: "Voglio Isabella Conti a Bologna" Il leader di Italia Viva s'infila nello scontro tra Lepore e Aitini invocando un sindaco donna: "Ne ho parlato con Letta". Ma sotto le Torri i ...

