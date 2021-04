Sembra che stia suonando un sassofono: ecco un talento davvero speciale (Di mercoledì 7 aprile 2021) La sua voce e un bicchiere: ecco tutto ciò che occorre a questa ragazza per eseguire una performance sorprendente, in cui Sembra che stia suonando un sassofono. Il suono è davvero simile mentre, in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 aprile 2021) La sua voce e un bicchiere:tutto ciò che occorre a questa ragazza per eseguire una performance sorprendente, in cuicheun. Il suono èsimile mentre, in ...

Advertising

beppe_grillo : Nel 1921, lo scrittore Giuseppe Prezzolini dava alle stampe una raccolta di aforismi dallo stile mordace e pungente… - ZZiliani : Bollettino aggiornato; anche se non sembra sia finita qui. Intanto, un sentito grazie a ?@FIGC?, ?@UEFAcom_it? e ?… - brandobenifei : La Presidente @vonderleyen lasciata senza sedia da #Erdogan se ne sarebbe dovuta andare, vendicando così anche le d… - MicK_ele : @FabioMontale @DM_Deluca Esatto. La politica sceglie la fonte, che sia reddito, patrimonio, consumo, etc. o un mix… - Sabryy_G : @lovingkiedis Ma non è ancora detto ! Cosa c'entrano la foto , i social, i like... Mi sembra che non sia ancora ufficiale ! -