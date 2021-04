Scuole Sardegna, Solinas prolunga ordinanza fino al 30 aprile: superiori al 75% in presenza (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono state prorogate, nella tarda serata di ieri, le ordinanze del presidente della Regione, Christian Solinas, che prevedono i controlli agli arrivi in Sardegna, i vincoli per chi vuole raggiungere le seconde case nell'Isola e regolamentano la didattica a distanza e la capienza dei mezzi pubblici per il trasporto degli studenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono state prorogate, nella tarda serata di ieri, le ordinanze del presidente della Regione, Christian, che prevedono i controlli agli arrivi in, i vincoli per chi vuole raggiungere le seconde case nell'Isola e regolamentano la didattica a distanza e la capienza dei mezzi pubblici per il trasporto degli studenti. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Scuole Sardegna Sardegna, stop alle seconde case per i non residenti in regione fino al 30 aprile ... si tratta della stretta sulle seconde case, sulle scuole e sugli ingressi nell'isola. Sardegna: stop seconde case fino al 30 aprile Per quanto riguarda la seconde case, la cui stretta era stata ...

Sardegna, dagli arrivi alle scuole: prorogate le ordinanze Gallura Oggi Salgono a 16 i Comuni della Sardegna in lockdown Resta inteso che chiuderanno tutte le scuole di ogni ordine e grado fino al 18 aprile, tranne diverse disposizioni . Pertranto ai ciddadini di Capoterra sarà vietato uscire di casa se non per ragioni ...

Riapertura scuole, oggi in classe 2 studenti su 3. Attacco hacker al registro di classe Con la quasi totalità degli alunni in presenza (82-83%) le isole: la Sicilia con 614.891 e la Sardegna con 170.004. Si ripopolano dunque le aule, grazie al Decreto Legge n. 44 che consente il rientro ...

