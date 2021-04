Scuole aperte d’estate in Campania, il progetto dell’assessore regionale Lucia Fortini (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Oggi riaprono i servizi per l’infanzia, quelli educativi, la primaria e la primaria di secondo grado. Non trovo sbagliato che ci siano ordinanze dei Comuni perché l’ultimo decreto del Governo li prevede. Questo ci ha spinto a non intervenire con provvedimenti regionali. Credo che non ci siano azioni giuste o sbagliate, sindaco, Regione o Governo adottano misure che reputano migliori in quel momento”. Lo ha dichiarato l’assessora regionale all’Istruzione Lucia Fortini intervenendo nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Poi ha aggiunto: “Con il ministro Bianchi c’è un ottimo rapporto, ha esperienza di assessore regionale e quindi sa che significa governare una Regione. I ragazzi sono arrivati a una situazione di malessere che non può essere inascoltato. Molti hanno ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Oggi riaprono i servizi per l’infanzia, quelli educativi, la primaria e la primaria di secondo grado. Non trovo sbagliato che ci siano ordinanze dei Comuni perché l’ultimo decreto del Governo li prevede. Questo ci ha spinto a non intervenire con provvedimenti regionali. Credo che non ci siano azioni giuste o sbagliate, sindaco, Regione o Governo adottano misure che reputano migliori in quel momento”. Lo ha dichiarato l’assessoraall’Istruzioneintervenendo nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Poi ha aggiunto: “Con il ministro Bianchi c’è un ottimo rapporto, ha esperienza di assessoree quindi sa che significa governare una Regione. I ragazzi sono arrivati a una situazione di malessere che non può essere inascoltato. Molti hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuole aperte Ristori aprile 2021: pioggia di soldi agli italiani! ... ricevono un contributo a fondo perduto minimo di 1.000 euro le partite Iva aperte nel periodo 2020 ... Ricordiamo che con le nuove misure del governo attualmente stanno riaprendo le scuole , fino alla ...

Scuole aperte a Napoli, prima campanella per i bambini delle elementari: 'Riprendere in presenza è fondamentale' Stamattina sono tornati a seguire le lezioni in presenza gli alunni della scuola dell'infanzia, delle elementari e della prima media. Alle 8 suona la prima campanella dell' Istituto comprensivo ...

Isola. Polemica su apertura scuole, Pangallo: “non rientriamo nelle situazioni di emergenza” Sulla situazione attuale è intervenuto l’assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Isola Capo Rizzuto Maria Pangallo che, per rispondere alle numerose richieste per la chiusura degli istituti, ...

Next Generation, la protesta degli studenti di Civitavecchia e Bracciano Lo striscione innalzato dai rappresentanti della Rete degli Studenti Medi del Lazio “Stamattina, davanti al Liceo Guglielmotti, studenti e studentesse di Civitavecchia – così come a Bracciano – sono r ...

