Scuola | nel Napoletano docenti non vaccinati a casa e genitori sicuri | “Vogliamo la Dad”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Insegnanti nonrestano a. Infatti moltiche hanno rifiutato farsi inoculare il vaccino AstraZeneca, dopo le polemiche dei giorni scorsi, sono risultati assenti oggi, alla ripresa dellain presenza per primarie e prima media. All’Istituto Comprensivo “Santagata” di Portici (Napoli) quasi un terzo delle maestre della primaria non hanno svolto lezione. “In realtà – dice una mamma all’Ansa – non è tanto la preoccupazione per la perdita delle lezioni , che ci spinge, ma la necessità di uno sfogo dopo averli tenuti per tanto tempo a”. Alla media, invece, alta percentuale di presenze sia per iche per gli alunni. All’ Istituto “Santagata” sono giunte però numerose richieste di lezioni in Dad (didattica a ...