Scuola: Napoli, protesta a Bagnoli contro orari lezioni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Corteo contro modalità e orari del ritorno in presenza. A Roma, ragazzi davanti al Liceo Visconti presentano piano ripartenza Leggi su lastampa (Di mercoledì 7 aprile 2021) Corteomodalità edel ritorno in presenza. A Roma, ragazzi davanti al Liceo Visconti presentano piano ripartenza

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Napoli Scuola: in Campania oltre 450 mila alunni sono tornati in classe Circa 200mila sono di Napoli e provincia. Hanno fatto rientro a scuola gli alunni delle classi fino alla prima media, ma non dappertutto. Alcuni sindaci della regione, una ventina in Campania, hanno ...

Campania, caos scuole: moltissimi Comuni posticipano la riapertura Il nuovo decreto Covid varato dal governo infatti prevede la scuola in presenza nelle zone ... dalla provincia di Napoli fino a quella di Avellino seguendo tutti la stessa lunghezza d'onda.

Scuola: Napoli, protesta a Bagnoli contro orari lezioni

Basilicata, il ritorno in classe: scuole superiori al 50% «La riapertura delle scuole - ha ribadito Bardi - è un segnale di ripartenza ... Vedremo come andrà proprio a partire dal primo giorno - spiega Alessandra Napoli, dirigente del’Iis “Da Vinci”- “Nitti ...

